Подростка из Перми, пострадавшего в аварии на Пхукете, выписали из больницы. Он пришел в сознание после комы, но не может писать, рассказала 360.
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