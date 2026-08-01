Дороже золота: российские исследователи обнаружили неизвестный ранее минерал в Хибинах

В мире есть золото, а есть вещи, которые дороже его в десятки раз. И речь не о бриллиантах. Российские ученые нашли в Хибинах (Кольский полуостров) новый минерал, который уже назвали «кольский ашкрофтин».
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