Политика как он...
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Политика как она есть

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Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА

Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА

Склад Wildberries в Самарской области, атакованный беспилотником 2 августа, полностью выгорел. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства.

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