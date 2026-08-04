Склад Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки БПЛА

Склад Wildberries в Самарской области, атакованный беспилотником 2 августа, полностью выгорел. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании правительства.
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