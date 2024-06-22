Через сколько проявляется загар после солярия? Как часто можно посещать солярий?

Вне зависимости от времени года, всегда хочется быть обладательницей бронзового цвета кожи. Но одни девушки получают желаемое только с наступление летней жары, а другие, не желая мириться с аристократической бледностью, приобретают абонемент в солярий.
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