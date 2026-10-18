Полковник Борис Петров с сыном Сергеем и дочерью Анастасией. Семейный архив, «Новороссийский рабочий»26 марта 1972 года девятиклассник Борис Петров готовился к первому прыжку с парашютом.
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