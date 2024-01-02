Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Глава СК РФ поручил расследовать драку мигрантов в Балашихе в новогоднюю ночь

Глава СК РФ поручил расследовать драку мигрантов в Балашихе в новогоднюю ночь

Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать массовую драку мигрантов в Балашихе Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах массовой драки в Балашихе Московской области.

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