Федерация рафтинга Москвы открывает в школе №956 на Заповедной центр школьного рафтинга. Новый спортивный центр для детей от 12 лет начнёт работу в столице: здесь школьники смогут не просто освоить рафтинг, но и пройти путь до юношеской сборной Москвы.
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