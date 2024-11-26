Благотворительный фонд "Мой Алтай" поддержал рубцовский центр бездомных животных

Проект приюта победил в конкурсе и получил деньги на развитие Алтайская краевая общественная организация защиты животных "КотоПёс" продолжает развивать проект "Обрети верного друга", который поддержал благотворительный фонд "Мой Алтай".
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