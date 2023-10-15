Атака ХАМАС разрушила хрупкий союз России и Израиля: СМИ

ВИ

Вася Искандер

Это так. Еврейское государство действует по тем же лекалам, что и гитлеровцы во время ВОВ.Теперь потомки жертв холокоста уничтожают мирных жителей -палестинцев, как во время войны уничтожали гитлеровцы евреев, и относятся к ним так же, как гитлеровцы относились к евреям. Палестинцы для них- скот, животные. Вся политика еврейского государства, по отношению к Палестине- это планомерный захват палестинских земель и, как следствие, уничтожение Палестины вообще, что б она осталась только в памяти у народа Палестины, а на карте ее не было. Те же методы, что и у немецких фашистов, и почему то об этом мало кто говорит. Вообщем, как та лиса из сказки, сначала коготок попросила в дом пустить, а потом и сама туда влезла, вся, так и евреи, пришли на чужую землю и теперь выгоняют хозяев земли, палестинцев из их дома, методом планомерного поглощения палестинских земель в искусственное образование- Израиль.