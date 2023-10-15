ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Атака ХАМАС положила конец хрупкому союзу между Россией и Израилем. Об этом говорится в обзорной статье, которая вышла в журнале Wall Streat Journal.
Атака ХАМАС разрушила хрупкий союз России и Израиля: СМИ
Комментарии
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ФФ
Фуат Фаритович Шаяхметов
Возможно союза и не было, так как 2000 наемников из Израиля воевало против России в СВО, поставки оружия врагу. Было скорее хитрое притворство Израиля, чтобы ввести в заблуждение для получения дополнительной выгоды.
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3 д.
ЮВ
Юджин Ворофикин
Согласен.
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3 д.
ВИ
Вася Искандер
Это так. Еврейское государство действует по тем же лекалам, что и гитлеровцы во время ВОВ.Теперь потомки жертв холокоста уничтожают мирных жителей -палестинцев, как во время войны уничтожали гитлеровцы евреев, и относятся к ним так же, как гитлеровцы относились к евреям. Палестинцы для них- скот, животные. Вся политика еврейского государства, по отношению к Палестине- это планомерный захват палестинских земель и, как следствие, уничтожение Палестины вообще, что б она осталась только в памяти у народа Палестины, а на карте ее не было. Те же методы, что и у немецких фашистов, и почему то об этом мало кто говорит. Вообщем, как та лиса из сказки, сначала коготок попросила в дом пустить, а потом и сама туда влезла, вся, так и евреи, пришли на чужую землю и теперь выгоняют хозяев земли, палестинцев из их дома, методом планомерного поглощения палестинских земель в искусственное образование- Израиль.
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3 д.
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