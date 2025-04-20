Специалист из Москвы: сколько яиц в день безопасно съедать взрослым?

Врач Андрей Тяжельников рассказал о безопасном количестве яиц в день для здоровых взрослых и рекомендовал воздержаться от их употребления тем, у кого есть проблемы с желчным пузырем, печенью или аллергией.
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