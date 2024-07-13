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Фигурант дела о хищениях в Минобороны умер в столичном СИЗО

Фигурант дела о хищениях в Минобороны умер в столичном СИЗО

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Арестованный бизнесмен Игорь Котельников умер в СИЗО-4 "Медведь". Как сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, мужчина скончался из-за проблем с сердцем.

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