📹❗️Иранское информационное агентство Tasnim публикует кадры с беспилотника Корпуса стражей исламской революции в порту Бендер-Аббас.
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📹❗️Иранское информационное агентство Tasnim публикует кадры с беспилотника Корпуса стражей исламской революции в порту Бендер-Аббас.