Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 593 подписчика

Главное к вечеру 30 августа. Депутат призвал ударить ядерным оружием по Украине. США запросили переговоры – новые вводные по визиту шефа ЦРУ

Главное к вечеру 30 августа. Депутат призвал ударить ядерным оружием по Украине. США запросили переговоры – новые вводные по визиту шефа ЦРУ

В Госдуме заговорили о необходимости нанесения по Украине тактического ядерного удара. Тем временем США через главу ЦРУ просят о проведении трёхсторонней встречи с участием Путина и Зеленского.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым