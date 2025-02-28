Временно возглавлять Приволжский район будет Алексей Уткин

В связи с добровольным уходом с поста, полномочия Ирины Мельниковой, занимавшей должность Главы Приволжского муниципального района, досрочно прекращены В связи с добровольным уходом с поста полномочия Ирины Мельниковой, занимавшей должность главы Приволжского муниципального района, досрочно прекращены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)