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Ивановские новости

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Временно возглавлять Приволжский район будет Алексей Уткин

Временно возглавлять Приволжский район будет Алексей Уткин

В связи с добровольным уходом с поста, полномочия Ирины Мельниковой, занимавшей должность Главы Приволжского муниципального района, досрочно прекращены В связи с добровольным уходом с поста полномочия Ирины Мельниковой, занимавшей должность главы Приволжского муниципального района, досрочно прекращены.

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