Временно возглавлять Приволжский район будет Алексей Уткин

В связи с добровольным уходом с поста, полномочия Ирины Мельниковой, занимавшей должность Главы Приволжского муниципального района, досрочно прекращены В связи с добровольным уходом с поста полномочия Ирины Мельниковой, занимавшей должность главы Приволжского муниципального района, досрочно прекращены.