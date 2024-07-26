Управление провело мониторинг зерновых полей Краснохолмского округа

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведён мониторинг карантинного фитосанитарного состояния земельных участков, принадлежащих ООО «Тверская земля» Краснохолмского округа Тверской области.
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