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Случайная переписка, квартирный раздор и молодая жена: крутые повороты судьбы Александра Яцко

Случайная переписка, квартирный раздор и молодая жена: крутые повороты судьбы Александра Яцко

Экранные герои Александра Яцко почти всегда излучают сдержанную уверенность и мужскую харизму. А вот за кадром жизнь артиста писалась по куда более драматичному сценарию.

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