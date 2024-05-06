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Ткачак о «Бостоне»: «Ожидали, что они пройдут «Торонто». Их победы над «Флоридой» в регулярке не имеют значения»

«Брюинс» обыграли «Лифс» (4-3, 2:1 ОТ в седьмом матче) в первом раунде Кубка Стэнли.  Во втором раунде «Бостон» встретится с «Флоридой».

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