Нетаньяху заявил о демилитаризации сектора Газа по окончании конфликта

По окончании боевых действий сектор Газа должен быть полностью демилитаризован. Об этом 11 ноября сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, онлайн-трансляция велась на его официальном YouTube-канале.
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