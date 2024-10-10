300 солдат без патронов: пленные сдали планы Киева на оккупацию, "Ахмат" сцепился со спецназом – что происходит под Курском

Аудрюс

А вы знаете кае положено? Например как сегодня Израиль? Чтобы убить одного террориста они убивают квартал мирного населения... Ну а бандеровцы вообше на фронте не воевали, они занимались уничтожением мирного населения на территории СССР! Хатынь слышали? А сегодня их потомки расстреливают мирных жителей, попавших в плен, простреливают коленки, кастрируют... Вот приблизительно это и предложил тот, которому я ответил! Значит и вы тоже предлагаете нам так-же поступать?