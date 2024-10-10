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300 солдат без патронов: пленные сдали планы Киева на оккупацию, "Ахмат" сцепился со спецназом – что происходит под Курском

300 солдат без патронов: пленные сдали планы Киева на оккупацию, "Ахмат" сцепился со спецназом – что происходит под Курском

Военнопленные на допросах рассказали, какие цели поставили генералы в начале прорыва в Курскую область.

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Комментарии
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Катерина
На  войне,  как  на  войне...
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7 час.
Аудрюс
А вы знаете кае положено? Например как сегодня Израиль? Чтобы убить одного террориста они убивают квартал мирного населения... Ну а бандеровцы вообше на фронте не воевали, они занимались уничтожением мирного населения на территории СССР! Хатынь слышали? А сегодня их потомки расстреливают мирных жителей, попавших в плен, простреливают коленки, кастрируют...    Вот приблизительно это и предложил тот, которому я ответил! Значит и вы тоже предлагаете нам так-же поступать?
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2 час.
Аудрюс
Согласен! Однако некоторые предлагают расстреливать всех подряд и с оружием и без оного....
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2 час.

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