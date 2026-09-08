⚡️ СК будет расследовать атаки ВСУ на Крым и Севастополь, в результате которых два человека погибли, еще двое пострадали «Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — сообщили в ведомстве.