⚡️ СК будет расследовать атаки ВСУ на Крым и Севастополь, в результате которых два человека погибли, еще двое пострадали «Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — сообщили в ведомстве.
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