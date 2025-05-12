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Угрожавшего поджечь «Совкомбанк» на Белы Куна мужчину задержали

Угрожавшего поджечь «Совкомбанк» на Белы Куна мужчину задержали

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали мужчину за угрозы поджечь отделение банка. Причиной такого поведения стало желание вернуть деньги, которые финансовая организация удержала из его зарплаты полтора года назад.

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