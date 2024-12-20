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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сарычев об отказе от Азии: «Ошибка, там не слабый уровень, 5 команд мы не обыграем. Враждебности к нам не вижу, но у людей в мире одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России»

– Была дискуссия два года подряд о возможном переходе в Азию, и в итоге исполком РФС решил ждать возвращения к играм в УЕФА.

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