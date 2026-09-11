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Связь 5G запустили в России: в каких регионах заработала сеть и что нужно знать

Связь 5G запустили в России: в каких регионах заработала сеть и что нужно знать

В России впервые запустили коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе технология 5G стала доступна в 16 городах, а высокоскоростным мобильным интернетом нового стандарта смогут воспользоваться около десяти миллионов человек.

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