Дзюба рассказал, что первые секунды после рекордного гола были потрясающими

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», в котором ему удалось установить новый бомбардирский рекорд в истории российского футбола.
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