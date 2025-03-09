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Аргументы и Факты

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Дзюба рассказал, что первые секунды после рекордного гола были потрясающими

Дзюба рассказал, что первые секунды после рекордного гола были потрясающими

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», в котором ему удалось установить новый бомбардирский рекорд в истории российского футбола.

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