Между ЕС и Британией назрел раскол. Двойной позор для Лондона

Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым "ассоциированным членом" ЕС. В Лондоне полагают, что ЕС вряд ли предложит Великобритании условия лучше, чем те, что были достигнуты при консерваторах.
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