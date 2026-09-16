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Царьград

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Между ЕС и Британией назрел раскол. Двойной позор для Лондона

Между ЕС и Британией назрел раскол. Двойной позор для Лондона

Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде стать первым "ассоциированным членом" ЕС. В Лондоне полагают, что ЕС вряд ли предложит Великобритании условия лучше, чем те, что были достигнуты при консерваторах.

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