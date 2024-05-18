NYT: США планируют вывести в космос системы для атак на спутники

США планируют развернуть новое поколение наземных и космических средств, которые могут не только защитить американскую спутниковую систему, но и вывести из строя или обезвредить космические аппараты противника, пишет NYT.
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