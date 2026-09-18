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Проваливший в прошлом отбор в шоу «Голос. Дети» Ваня Дмитриенко возглавил жюри проекта

Проваливший в прошлом отбор в шоу «Голос. Дети» Ваня Дмитриенко возглавил жюри проекта

Ваня Дмитриенко рассказал о трех провальных попытках попасть на шоу «Голос. Дети» Популярный российский певец Ваня Дмитриенко вошел в обновленный состав жюри вокального телевизионного конкурса для юных исполнителей.

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