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Агент недвижимости в Испании пояснил, как Кузьминов мог арендовать квартиру

Агент недвижимости в Испании пояснил, как Кузьминов мог арендовать квартиру

Перебежчик Максим Кузьминов, тело которого нашли в Испании, вряд ли мог купить в стране квартиру. О его возможных методах рассказала в беседе с РИА Новости местный агент недвижимости Ана Мария, пожелавшая не называть свою фамилию.

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