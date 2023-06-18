Кого не брали на работу в КГБ?

Попасть в правоохранительные органы, а тем более в спецслужбу в СССР было совсем непросто. Для этого необходимо было соответствовать строгим физическим требованиям, иметь высокий моральный облик, а также кучу характеристик из разных инстанций.
Попасть в правоохранительные органы, а тем более в спецслужбу в СССР было совсем непросто. Для этого необходимо было соответствовать строгим физическим требованиям, иметь высокий моральный облик, а также кучу характеристик из разных инстанций.
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