В Оренбургской области полицейские провели профилактическую акцию «Добро своими руками»

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» совместно с активистами, добровольцами и студентами ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» с наставником - руководителем волонтерского отряда «Адреналин» Захарченко Ириной на базе ДОСААФ России г.
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