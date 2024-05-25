Военные ВС РФ взяли в плен двух боевиков ВСУ на запорожском направлении

Российские военнослужащие отдельного разведывательного батальона 19-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил (ВС) РФ при поддержке мотострелков подразделения «Сатурн» штурмом захватили позицию Вооруженных сил Украины и взяли в плен двух украинских боевиков на запорожском направлении.
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