В Лондоне загорелся знаменитый Сомерсет-хаус

В Лондоне произошел пожар в Сомерсет-хаус, сообщает The Guardian. Огонь тушили около 125 пожарных. «В результате четыре воздушные лестницы бригады, включая 64-метровую поворотную лестницу, были развернуты для поддержки пожарных, которые проводили сложную и техническую операцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии