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Культуромания

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В Лондоне загорелся знаменитый Сомерсет-хаус

В Лондоне загорелся знаменитый Сомерсет-хаус

В Лондоне произошел пожар в Сомерсет-хаус, сообщает The Guardian. Огонь тушили около 125 пожарных. «В результате четыре воздушные лестницы бригады, включая 64-метровую поворотную лестницу, были развернуты для поддержки пожарных, которые проводили сложную и техническую операцию.

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