В Лондоне загорелся знаменитый Сомерсет-хаус

В Лондоне произошел пожар в Сомерсет-хаус, сообщает The Guardian. Огонь тушили около 125 пожарных. «В результате четыре воздушные лестницы бригады, включая 64-метровую поворотную лестницу, были развернуты для поддержки пожарных, которые проводили сложную и техническую операцию.