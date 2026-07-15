5 советов мужчине, как произвести хорошее впечатление и не разориться на первом свидании

Кто должен платить в ресторане или кафе? Как мужчине не попасться на удочку «тарелочниц», но при этом не показать себя жадным и «недостаточно мужественным»? Что вообще делать на первом свидании, чтобы оно прошло хорошо? Колонка нашего эксперта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии