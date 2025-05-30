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Царьград

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  • Eduard
    Кончайте со своим пророком таскаться,надоели!Москвичка пыталас...
  • Eduard
    Про "еврейскую колбасу" с 100% свининой даже не слышал! У свиней глаза как у людейа органы подходт для людей!Москвичка пыталас...
  • Eduard
    Эти очумелые мусульмане достали свинок.Придумали какую-то чушь проюних и веками бредят.Свинное сало самое чистое,а чт...Москвичка пыталас...

Дань дружбе: Путин пригласил вдову Синдзо Абэ в театр и предоставил свой Aurus

Дань дружбе: Путин пригласил вдову Синдзо Абэ в театр и предоставил свой Aurus

Вдова экс-премьера Японии прокатилась в Большой театр на Aurus русского президента.Накануне в Кремле прошла знаковая встреча президента России Владимира Путина и Акиэ Абэ, вдовой премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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