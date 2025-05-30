Дань дружбе: Путин пригласил вдову Синдзо Абэ в театр и предоставил свой Aurus

Вдова экс-премьера Японии прокатилась в Большой театр на Aurus русского президента.Накануне в Кремле прошла знаковая встреча президента России Владимира Путина и Акиэ Абэ, вдовой премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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