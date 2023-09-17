Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Крыму готовят будущих виноградарей

В Агротехнологической академии Крымского федерального университета прошло ежегодное заседание научного студенческого кружка «Виноградарство» по теме «Агробиологическая характеристика классических и новых сортов и гибридных форм столового винограда».

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