В Крыму готовят будущих виноградарей

В Агротехнологической академии Крымского федерального университета прошло ежегодное заседание научного студенческого кружка «Виноградарство» по теме «Агробиологическая характеристика классических и новых сортов и гибридных форм столового винограда».
В Агротехнологической академии Крымского федерального университета прошло ежегодное заседание научного студенческого кружка «Виноградарство» по теме «Агробиологическая характеристика классических и новых сортов и гибридных форм столового винограда».
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