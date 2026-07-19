Кипящие моря: Эль-Ниньо вызовет рекордное потепление на Земле в 2027 году

В 2027 году Землю ждут температурные рекорды из-за явления Эль-Ниньо. Нас ждет сильный прогрев поверхности моря по всей планете, считает австралийский климатолог Андреа Тащетто — своим прогнозом она поделилась с РИА Новости.
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