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Кипящие моря: Эль-Ниньо вызовет рекордное потепление на Земле в 2027 году

Кипящие моря: Эль-Ниньо вызовет рекордное потепление на Земле в 2027 году

В 2027 году Землю ждут температурные рекорды из-за явления Эль-Ниньо. Нас ждет сильный прогрев поверхности моря по всей планете, считает австралийский климатолог Андреа Тащетто — своим прогнозом она поделилась с РИА Новости.

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