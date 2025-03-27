Израильские военные начали зачищать долину реки Ярмук на юге Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла на сирийскую территорию и начала проводить зачистку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen, израильтяне находятся в долине реки Ярмук на юге Сирии.
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