"Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощают".
Нужна СВО на телевидении: "Голубой огонёк" предателей вернулся в страшном составе
Комментарии
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А
Александр
А чему удивляться? Наши эффективные гонят хохлонацистам и ожившим на Западе неофашистам газ, нефть. Получают за это высокие госнаграды. Теперь выстраивают свой пропагандистский фронт из некогда сбежавшей мрази. Как-то рыхловато вокруг. Получается не госуправление, а госнаправления. Десятки одиних только учебников истории говорят о том, что творится. А творится очередная подлость типа 90-х.
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