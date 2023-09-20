Нужна СВО на телевидении: "Голубой огонёк" предателей вернулся в страшном составе

А

Александр

А чему удивляться? Наши эффективные гонят хохлонацистам и ожившим на Западе неофашистам газ, нефть. Получают за это высокие госнаграды. Теперь выстраивают свой пропагандистский фронт из некогда сбежавшей мрази. Как-то рыхловато вокруг. Получается не госуправление, а госнаправления. Десятки одиних только учебников истории говорят о том, что творится. А творится очередная подлость типа 90-х.