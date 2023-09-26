Вагнер - под Херсоном. Настоял - Герасимов

Валерий Константинов

Жаль Пригожина-не дождался. Наконец-то и в МО поняли, что без МУЗЫКАНТОВ-ХАНА. Если уж сам Герасимов пошел на этот шаг, то что говорить о КАБИНЕТНЫХ ГЕНЕРАЛАХ. В КАБИНЕТАХ победы не одерживают, только занимаются СЛОВОБЛУДИЕМ и припиской себя любимых к боевым действиям, чтобы иметь запись "участие в боевых действиях". А с этой записью получать : ордена,звания,деньги. И все это не выходя из кабинета.