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Вагнер - под Херсоном. Настоял - Герасимов

Вагнер - под Херсоном. Настоял - Герасимов

Под Херсоном забрезжили шевроны штурмовиков ЧВК "Вагнер". Военкоры, то один, то второй, передают: "Видели!" Прибывают они на левый берег Херсонской области под эгидой Росгвардии, которой скоро будет разрешено иметь свои добровольческие формирования.

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Комментарии
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Валерий Константинов
Жаль Пригожина-не дождался. Наконец-то и в МО поняли, что без МУЗЫКАНТОВ-ХАНА. Если уж сам Герасимов пошел на этот шаг, то что говорить о КАБИНЕТНЫХ ГЕНЕРАЛАХ. В КАБИНЕТАХ победы не одерживают, только занимаются СЛОВОБЛУДИЕМ и припиской себя любимых к боевым действиям, чтобы иметь запись &quot;участие в боевых действиях&quot;. А с этой записью получать : ордена,звания,деньги. И все это не выходя из кабинета.
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9 час.
Валерий Ивонин
Пригожин наблюдает за всем этим и улыбаецца .
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3 час.

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