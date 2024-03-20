Ильницкий: НАТО формирует ментальный театр военных действий с новым оружием

Военные эксперты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с новыми видами вооружения. Об этом в статье для журнала «Арсенал Отечества» написал советник министра обороны России Андрей Ильницкий.
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