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Царьград

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Во Владимире львица напала на дрессировщика во время кормления

Во Владимире львица напала на дрессировщика во время кормления

Полиция Владимира завершила проверку по факту нападения львицы на дрессировщика передвижного цирка в мае и не стала возбуждать уголовное дело, так как пострадавший не получил серьёзных травм и не имеет претензий.

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