«Ман Сити» – чемпион мира, новый спортивный директор «Спартака», Семененко выиграл ЧР по фигурному катанию, Суарес перешел в «Интер Майами» Месси и другие новости

1. «Манчестер Сити» впервые выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе» в финале – 4:0. «Горожане» стали 1-м английским клубом, выигравшим АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год.
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