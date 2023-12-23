Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    «Полный провал и бессмысленная трата денег» - последовательные приобретения Педро Роши/Гуса Тилля/Алекса Крала/Шамара...«Ман Сити» – чемп...
  • Максим Комаров
    Была Открывашка, стала Лукошко«Ман Сити» – чемп...
  • Лена Мисько
    На стадионе «Спартака» монтируют вывеску с названием «Лукойл Арена»«Ман Сити» – чемп...

«Ман Сити» – чемпион мира, новый спортивный директор «Спартака», Семененко выиграл ЧР по фигурному катанию, Суарес перешел в «Интер Майами» Месси и другие новости

«Ман Сити» – чемпион мира, новый спортивный директор «Спартака», Семененко выиграл ЧР по фигурному катанию, Суарес перешел в «Интер Майами» Месси и другие новости

1. «Манчестер Сити» впервые выиграл клубный ЧМ, разгромив «Флуминенсе» в финале – 4:0. «Горожане» стали 1-м английским клубом, выигравшим АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
На стадионе «Спартака» монтируют вывеску с названием «Лукойл Арена»
Ответить
10 час.
Максим Комаров
Была Открывашка, стала Лукошко
Ответить
10 час.
Максим Комаров
«Полный провал и бессмысленная трата денег» - последовательные приобретения Педро Роши/Гуса Тилля/Алекса Крала/Шамара Николсона/Кейта Бальде и прочих Классенов. Это - классика!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх