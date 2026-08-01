Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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2 августа день Бога Перуна

2 августа день Бога Перуна

Как славянский Перун стал небесным покровителем ВДВ. Второе августа. Для большинства жителей России и стран СНГ эта дата прочно ассоциируется с одним из самых узнаваемых профессиональных праздников — Днём Воздушно-десантных войск.

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