2 августа день Бога Перуна

Как славянский Перун стал небесным покровителем ВДВ. Второе августа. Для большинства жителей России и стран СНГ эта дата прочно ассоциируется с одним из самых узнаваемых профессиональных праздников — Днём Воздушно-десантных войск.
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