«Военная хроника» заявила о довольно плотном огне ВС России сегодня по западным регионам Украины. «По западным регионам Украины сегодня летит предельно плотно.
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