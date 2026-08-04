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Пресс-атташе СБР: «Даже в случае решения конгресса IBU в нашу пользу не верится в восстановление с полной квотой без каких-то оговорок и условий»

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов ответил на вопросы о календаре внутрироссийских соревнований в предстоящем зимнем сезоне.

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