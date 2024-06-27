В связи с тяжелыми событиями последних недель наметилась тревожная тенденция - люди вспоминают скинхедов добрыми словами.
Почему люди вспоминают скинхедов, что там с "бандой Добрыни" и как дела у дравшихся с ней мигрантов, которые вскоре зарезали подростка
Комментарии
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ninikooo Митусова
Люди устали от бездействия властей- чиновники и депутаты сидят в высоких кабинетах и им плевать на то, что происходит в городах и регионах- их- то не трогают, не избивают и не убивают. Их дети пристроены на границей, виллы их находятся там же и у каждого двойное гражданство/ в любой момент можно свалить. Отсюда и бездействие и преступное равнодушие.
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21 мин.
Алатырка
Если , упаси господь, это случится рядом со мной- я пойду их просто уничтожать-кланоми-и мне насрать уже на их национальность. Главное-пока в системе не поймут-что реагировал на преступления этих ублюдков дешевле, чем оплачивать их похороны и объясняться с их нац. государствами. По хорошему-абсолютно всех пришлых-кроме коренных лишить гражданства и если хотят остаться-пусть доказывают, что добропорядочны. Остальные дикари, уничтожающие русских -в игроком смысле этого слова, вон отсюда. И претензии, которые не предъявлены этим недогосударствам-предьявить, и заставить платить за убийства русских в 90-е
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14 мин.
ВД
Вовладар Даров
По неволе вспомнишь скинхедов хоть какой то порядок от них был
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13 мин.
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