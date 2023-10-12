Мировая глобалистская пресса наперебой пытается доказать человечеству, которое сейчас прильнуло к телеэкранам и распространяемым через соцсети видеороликам с мест событий на Святой земле, что израильская спецслужба МОCСАД "проспала" вторжение боевиков ХАМАС 7 октября.
Исполнение пророчеств: Что на самом деле происходит в Израиле
Комментарии
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Ватник Колорадский
вот смотрите, что будет дальше: Израиль немного для виду побомбит Газу, может даже на Иран ядрен батон скинет, а потом, когда иран попрет всей дурью на него, объявят новый исход евреев. Куда? Дык понятно, в Нэзалежную. От славян Зеля ее основательно подчисил. Евреи ломанутся на Украину со всей земли, и будет не Украина а Израиль 2.0 . Ну или новый хазарский каганат. А ту пустыню, что сейчас Израилем называется, пусть палестинцы забирают, жалко нету. Становится понятным, почему так топят за Россию Кедми, Сатановский, Соловьев. Руками России создать новую землю обетованную- это гениально!
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13 час.
АБ
Александр Балушкин
Не исключено, что провокацию с Израилем организовали США, через свои спецслужбы, а сейчас поедут по северно-африканским странам, аравийскому побережью договариваться и решат свои энергетические проблемы, а на народ им наплевать.
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31 мин.
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