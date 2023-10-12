Исполнение пророчеств: Что на самом деле происходит в Израиле

Ватник Колорадский

вот смотрите, что будет дальше: Израиль немного для виду побомбит Газу, может даже на Иран ядрен батон скинет, а потом, когда иран попрет всей дурью на него, объявят новый исход евреев. Куда? Дык понятно, в Нэзалежную. От славян Зеля ее основательно подчисил. Евреи ломанутся на Украину со всей земли, и будет не Украина а Израиль 2.0 . Ну или новый хазарский каганат. А ту пустыню, что сейчас Израилем называется, пусть палестинцы забирают, жалко нету. Становится понятным, почему так топят за Россию Кедми, Сатановский, Соловьев. Руками России создать новую землю обетованную- это гениально!