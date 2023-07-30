Кроуфорд нокаутировал Спенса в девятом раунде

В Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
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