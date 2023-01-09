СССР-Россия

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«Для Украины нет хорошего исхода» — The Telegraph

«Для Украины нет хорошего исхода» — The Telegraph

«Для Украины нет хорошего исхода, но наименее плохой — это добиваться полного поражения Путина»: британское издание The Telegraph пишет, что единственным приемлемым для Запада условием окончания конфликта на Украине является капитуляция России.

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