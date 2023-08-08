Джинсовые напольные подушки-сидушки, кресла-мешки и пуфики. Идеи для вдохновения

Джинсовые напольные подушки- сидушки или кресло-мешок, как Вы к ним относитесь? На какие только изделия не пускают старые джинсы - из них шьют сумки, подушки, чехлы на мебель, ковры и пледы, мягкие пуфы, всего не перечислишь! Детали с карманами - обычно всегда встаешь в ступор куда их применить, а тут прекрасная идея использовать для подушки и пояса в дело уйдут! А главное если обустраивать молодежную комнату, то лучше материала вообще не найти - долговечный, практичный и всегда есть под рукой! Ну, а тут уже подушечки сшиты с шиком, жесткий кант придает подушкам форму и такие сидушки не стыдно показать гостям! Любите тусоваться и у Вас всегда много гостей, так соберите с них по паре старых джинсов за вход на тусовку и вот уже через неделю готова целая гора джинсовых подушек! А также можно сшить удобные валики под спину.